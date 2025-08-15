Киевские власти подают это как заботу, но на деле это разрыв связей, выкорчевывание людей из привычной жизни, считает губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти подконтрольного Киеву Херсона провели эвакуацию жителей микрорайона Корабел на Карантинном острове по принципу "вывез и забыл", сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Данные о маршрутах украинской эвакуации пока накапливаются. По предварительным сведениям, какой-то системы там нет: часть людей расселяется у родственников и друзей в Херсоне, кого-то по стандартной для киевских властей схеме "вывез и забыл" отправляют дальше - за пределы региона. Они подают это как заботу, но на деле это разрыв связей, выкорчевывание людей из привычной жизни", - сказал Сальдо.

В начале августа глава региона сообщил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, из-за чего украинские власти объявили там эвакуацию мирного населения.