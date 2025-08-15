SuperJob: более трети родителей учеников выступают за единую школьную форму

Каждый пятый выступает за уникальный дресс-код для каждой школы, говорится в результатах опроса

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. 36% родителей учеников хотели бы введения единой школьной формы по всей стране. При этом каждый пятый выступает за уникальный дресс-код для каждой школы, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 377 населенных пунктов разных округов России. Он проводился с 7 по 13 августа 2025 года.

"36% россиян считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. Каждый пятый поддерживает идею индивидуальной формы для каждой школы. 1 из 3 выступает против формы вообще. Каждый девятый затруднился с ответом (11%)", - говорится в результатах исследования.

Согласно итогам опроса, мужчины чаще женщин выступают против школьной формы (37 и 29% соответственно), тогда как россиянки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы (25% против 15% среди мужчин). Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие (по 36%).

"Различия во взглядах сильно выражены у россиян разных возрастов, что, конечно, ожидаемо. Молодежь до 35 лет чаще всех против формы (49%) и реже поддерживает единый российский стандарт (17%). Респонденты 45+ самые консервативные: 63% - за единую форму для всей страны и лишь 9% отрицают необходимость школьной формы как таковой", - сказано в итогах исследования.

С новым ГОСТом для школьной формы уже успели подробно ознакомиться 22% матерей и 11% отцов обучающихся. Варианты комплектов одежды для мальчиков и девочек, представленные ранее в пресс-центре ТАСС на конференции, посвященной новому ГОСТу, понравились только 24% отцов и 14% матерей: "Смотрится прилично". 43% мужчин и 55% женщин раскритиковали продемонстрированные варианты: "Архаично и некрасиво"; "Невзрачная"; "Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру"; "Дизайн хуже советского"; "Нет учета специфики южных и северных регионов. Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком"; "Будто театральный реквизит завалялся, запылился".

Про ГОСТ

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. В документе ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные изделия, относящиеся к школьной форме. Отмечается, что стандарт не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации, как эмблемы, нашивку, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду.

ГОСТ призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей - от лишних расходов. Если производители маркируют одежду как школьную форму, им придется соблюдать стандарты нового ГОСТа. Покупатели будут уверены в безопасности, контроль качества станет проще и убережет семьи от подделок.