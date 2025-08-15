Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на субботу температура может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.