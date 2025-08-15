"МТС AdTech": каждый 10-й россиянин делает ремонт регулярно и с удовольствием

В целом, готовы освежить квартиру 44% опрошенных, говорится в исследовании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Почти половина россиян (44%) готова приступить к ремонту, чтобы сменить интерьер, и только каждый десятый житель РФ ремонтирует жилье на регулярной основе и с удовольствием, говорится в исследовании компании "МТС AdTech", с которым ознакомился ТАСС.

"Сделать ремонт, потому что интерьер устарел, готовы 44% россиян <...>. Еще 24% респондентов считают достаточной причиной для обновления обстановки в доме настроение что-то изменить, а почти каждый десятый россиянин делает ремонт регулярно и с удовольствием", - отмечают аналитики.

При этом мужчины чаще, чем женщины, готовы начать ремонт с целью обновления ставшего немодным интерьера - 46% против 42%, сказано в исследовании. А из-за причиненного ущерба, взросления детей и изменения количества жителей в квартире ремонт затевают всего 8% и 6% соответственно.

Чаще всего россияне обновляют спальню - так ответили 62% опрошенных, на втором месте кухня - 50%, а на третьем - гостиная, которую ремонтируют 35% участников опроса. Реже всего обновляют детскую комнату и балкон - 15% и 8% соответственно. В процессе ремонта 54% респондентов переклеивают обои, 53% меняют мебель, 45% покупают новые аксессуары, а по 28% просто обновляют текстиль и освещение. Перекрасить стены готовы 27% респондентов.

Миллениалам - мебель, зумерам - аксессуары

В опросе приняли участие 2 500 россиян старше 18 лет, проживающих на территории страны. Опрос проводился в июле 2025 года, в нем приняли участие представители разных поколений: беби-бумеры (с 1946 по 1964 год рождения), поколение X (1965-1980 гг. р.), поколение Y, или миллениалы (1981-1995 гг. р.), поколение Z, или зумеры (1996-2010 гг. р.).

Выяснилось, что у представителей разных поколений в ремонте различные приоритеты. "Обои чаще остальных переклеивает поколение беби-бумеров (27%). Покупать новую мебель больше свойственно миллениалам - 23%. Зумеры - любители обновить аксессуары в интерьере, так делают 24% представителей этого поколения", - говорится в исследовании.

Идеи для ремонта

По данным опроса, идеи для обновления жилища россияне черпают на сайтах по интерьерным решениям и ремонту - так делают 56% опрошенных.

При этом каждый третий (31%) вдохновляется фотографиями на фотохостингах. Тематические видеообзоры предпочитают 26% респондентов, а еще 24% в поиске интересных идей смотрят телешоу про ремонт. Стоит отметить, что интерьерные решения в домах известных людей и блогеров вдохновляют только 16% россиян.