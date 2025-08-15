Интенсивность может составить 30 см в сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о возможном ухудшении гидрологической обстановки на реках на западе Камчатки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Наибольший подъем уровня воды дождевого паводка ожидается на реках западной половины края. Интенсивность может составить 30 см в сутки, на малых тундровых реках Соболевского района - до одного метра. На реках Амчигача (у села Усть-Большерецк), а также Большой Воровской (в районе села Соболево) ожидается выход воды на пойму и затопление пониженных участков пойм рек", - сообщает ведомство.

Часть районов Камчатки окажется под влиянием циклона 17 августа. По прогнозам, он принесет на полуостров ливневый дождь и порывистый ветер.