МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. 28% одиннадцатиклассников начинают подготовку к ЕГЭ летом. При этом 32% учеников выпускных классов предпочитают учиться с сентября, следует из опроса онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул", который имеется в распоряжении ТАСС.

"22% девятиклассников и 28% одиннадцатиклассников начинают подготовку в летний период, пока у них больше свободного времени и меньше школьной нагрузки. Почти то же количество школьников предпочитают учиться с сентября - 23% учеников 9 классов и 32% выпускников. Одна из причин - с началом учебного года появляется возможность лучше контролировать процесс, иметь постоянную обратную связь от учителей и поддерживать мотивацию в коллективе одноклассников", - говорится в итогах исследования.

По данным опроса, те школьники, которые выбирают для подготовки именно летний период (10%), как правило, выделяют на занятия больше времени. В среднем они занимаются около 3-4 часов в день, не отвлекаясь на уроки и домашние задания. А вот те, кто начинает, подготовку с сентября (14%), занимаются намного меньше - 1-2 часа в день.

Самым популярным способом подготовки к экзаменам (44%) считается гибридный формат. Он сочетает очные и дистанционные занятия. При этом 25% выбирают самостоятельную подготовку с помощью онлайн-курсов, 19% занимаются на онлайн-уроках с преподавателями в реальном времени, а всего лишь 7% предпочитают учиться полностью офлайн, в традиционных классах.