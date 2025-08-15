В Запорожской области планируют рекультивировать два полигона ТБО

Речь идет о Бердянском и Васильевском полигонах

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Два полигона твердых бытовых отходов (ТБО) планируют рекультивировать в Запорожской области. Об этом в интервью ТАСС на первом этапе "Докучаевской конференции", прошедшем в Бердянске, рассказал и.о. министра природы, экологии и недропользования региона Владимир Капитонов.

"Два полигона мы планируем на рекультивирование. Это Бердянский и Васильевский. Последний уже исчерпал все свои ресурсы, но он находится близко к фронту. Он между Васильевкой и линией фронта, поэтому работы пока не проводятся", - сказал министр.

Он отметил, что после рекультивации этих свалок в регионе будет официально работать пять полигонов.

"У нас на данный момент четыре полигона ТБО которые официально зарегистрированы. Сейчас мы отрабатываем в городе Приморском еще один полигон. Он с документами. Мы его сейчас тоже приводим в порядок, и он будет пятым официально", - сообщил Капитонов.