Всего на бакалавриат зачислили 2 545 абитуриентов, сообщила ответственный секретарь приемной комиссии Елена Аксеновская

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Число зачисленных по квоте участников СВО студентов в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске возросло в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Елена Аксеновская.

"По отдельной квоте зачислено 149 человек, 16 из них - участники СВО, 98 - дети участников СВО, также квота расширена на детей непосредственных участников боевых действий. В прошлом году было зачислено 75 абитуриентов по отдельной квоте, в том числе 14 участников СВО и 61 ребенок участников СВО", - сказала Аксеновская.

Всего на программы бакалавриата зачислено 2 545 абитуриентов, из них почти половина - на инженерные направления подготовки, которые пользовались в этом году высоким спросом. Кроме того, в ходе этого приема высокий спрос был на IT-специальности, экономические, юридические и социально-гуманитарные направления, особенно связанные с иностранными языками.

В федеральный университет поступили абитуриенты из более чем 34 регионов России, среди них Москва и Московская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Калининградская область, ДНР и другие.

В САФУ поступили 145 целевиков, заказчиками являются более 30 организаций, среди них Центр судоремонта "Звездочка", "Севмаш", СПО "Арктика" и другие, в том числе и из других регионов.