Вспышка сальмонеллеза произошла после национального праздника лета Ысыах Олонхо

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Исковые заявления в защиту прав потребителей подадут после массового отравления на национальном празднике лета Ысыах Олонхо в Якутии, сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Изабелла Самойлова. В данный момент обратились в управление 20 пострадавших.

В июле произошла вспышка сальмонеллеза после национального праздника лета Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе Якутии. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Позднее по факту массового отравления СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Всего обратились за помощью 92 человека из различных районов республики, у 80 из них сальмонеллез был лабораторно подтвержден.

"20 человек обратились к нам для восстановления их нарушенных прав потребителей, мы будем представлять их интересы в суде. Каждому по отдельности мы будем помогать в составлении искового заявления", - сообщила Самойлова.

По ее словам, санитарно-эпидемиологическое расследование завершено. "Фактор передачи - готовые блюда, приготовленные с нарушением технологий. Как сырье использовалось мясо птицы, в том числе и производства Нерюнгринской птицефабрики, где в ходе расследования была обнаружена сальмонелла. Нерюнгринская птицефабрика подверглась контрольно-надзорным мероприятиям по требованию прокуратуры, и в ходе них в продукции - субпродуктах - были обнаружены сальмонеллы, также выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства", - отметила собеседница агентства.