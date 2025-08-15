На имущество организации наложили арест

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Коммерческая организация в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафована на 10 млн рублей после передачи денег начальнику одного из предприятий за покровительство при заключении контракта. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Губкинского проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что с мая 2022 года по март 2024 года директор коммерческой организации передал деньги и различное имущество начальнику управления делами одного из предприятий на Ямале. Вознаграждение предназначалось за осуществление общего покровительства на стадии заключения контрактов на оказание услуг", - отметили в ведомстве.

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей, в обеспечительных целях на имущество компании наложен арест, подчеркнули в прокуратуре.