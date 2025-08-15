Они возложили венок и цветы к монументу Освобождения

ПХЕНЬЯН, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память советских воинов, сражавшихся за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства в 1945 году. Они возложили венок и цветы к монументу Освобождения ("Хэбантхап") в Пхеньяне, почтив память советских солдат и офицеров минутой молчания.

30-метровая гранитная стела, увенчанная красной звездой, была установлена в центре Пхеньяна на сопке Моранбон в 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам. На барельефе изображены плечом к плечу советский солдат и патриот Кореи. У подножия обелиска высечены две надписи на русском и корейском языках.

Также Володин совместно с делегацией возложили цветы к памятнику павшим воинам на Советском мемориальном кладбище, где покоятся погибшие за освобождение Корейского полуострова солдаты и офицеры Красной армии, и к мемориальной плите, увековечивающей подвиг советских летчиков, защищавших небо в 1950-1953 годах.

Председатель Госдумы поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за уважение к общей истории, бережное отношение к мемориалам и захоронениям советских воинов, отметив важность защиты и сохранения исторической памяти о подвигах солдат и офицеров.

Володин во главе делегации Госдумы находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного совета страны. Накануне состоялись встречи председателя Госдумы с председателем государственный дел КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Володин обсудил новые форматы межпарламентского взаимодействия с председателем президиума Верховного народного совета республики Цой Рён Хэ.