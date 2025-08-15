В ОП предложили привлечь детей к выбору фасонов школьной одежды

По словам председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, производитель в свою очередь получит право шить одежду, которую отобрали голосованием, только с соблюдением нормативов ГОСТ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дети должны получить право выбирать модели школьной формы, для этого на портале госуслуг можно запустить соответствующее голосование. При этом новый ГОСТ на школьную одежду может помочь в производстве красивой формы, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Школьники хотят выглядеть так, как нравится им, а не только родителям и учителям. Потому что мода - это такая вещь, которая приходит, уходит, но она тем не менее позволяет выражать себя, формировать стиль, отражать в одежде внутренний образ. Нужно дать возможность детям голосовать за красивую школьную форму, и сделать это лучше на портале госуслуг. Таким образом мы привлечем детей к выбору школьной одежды и покажем молодому поколению возможности «Госуслуг»", - сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что участие детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, предусмотрено в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. "И ответственными за этот пункт являются Минпросвещения, Росмолодежь, Российское движение школьников", - отметил председатель комиссии ОП.

По его мнению, варианты одежды должны представлять лучшие модельеры. "Сейчас варианты школьной одежды предлагают производители, и качество одежды очень разное. Нужно предложить разные варианты от лучших российских дизайнеров и дать возможность школьникам и школам выбирать. А производитель получит право шить одежду, которую отобрали голосованием, но только с соблюдением нормативов ГОСТ. Таким образом мы и нормативы обеспечим, и школьную моду поддержим. Очень интересный проект можно запустить", - сказал Рыбальченко.

ГОСТ и школьная мода

Он уточнил, что новый ГОСТ на школьную одежду регламентирует не стиль одежды, а характеристики ткани, в том числе подкладочной, безопасность фурнитуры, соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики: воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.

При этом модели одежды могут быть разными, но лучше, если они будут отобраны с участием школьников. "Это должен быть выбор не только родителей, но и школьников, подростков. Потому что, чем старше дети, тем сложнее отношение к школьной одежде, форме", - сказал Рыбальченко.

По его мнению, в выборе для учащихся начальной и средней школы должны принимать участие родители. "Что же касается старших классов, то я бы предложил поддержать выбор подростков, и предоставить возможность более свободного ношения школьной одежды", - считает эксперт.

По словам Рыбальченко, решение о проведении конкурса на модели школьной одежды и спортивной формы должно быть принято в Минпросвещения. "Но уже сейчас для этого есть основания, потому что по указу президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, дети из многодетных семей должны быть обеспечены школьной одеждой и спортивной формой. Но важно, чтобы это была не "социальная" одежда, а одежда, подчеркивающая статус многодетной семьи как социального ориентира для общества", - подчеркнул он.