Американская певица рассказала, что счастлива делиться фото, так как память об основателе и лидере группы "Кино" должна сохраняться

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Американская певица, подруга советского рок-музыканта, автора песен, основателя и лидера группы "Кино" Виктора Цоя Джоанна Стингрей поделилась с ТАСС пятью архивными фотографиями с музыкантом и рассказала их историю.

"Эти фотографии конца 80-х годов. Например, фотография, где Виктор [Цой] поет на сцене, была сделана на концерте в ночь до моей свадьбы с Юрием [Каспаряном] (участником и гитаристом группы "Кино" - прим. ТАСС). Это было специальное выступление, приехали мои родители, друзья из Америки, - все собрались поздравить нас со свадьбой", - рассказала она.

Джоанна также рассказала, что счастлива делиться архивными фото, так как память о Цое должна сохраняться. "Мне нравится говорить о нем, показывать его фотографии. <...> Так, на первой фотографии, что я вам прислала, Виктор [Цой] и другие участники группы на репетиции. Это был 1986 год, по-моему, в маленьком зале Дворца молодежи в Ленинграде", - вспоминает певица.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982 - 1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.