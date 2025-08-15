ГД прорабатывает инициативу о запрете работать курьерами лицам с судимостью

Речь также идет о повышении административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Госдума прорабатывает ряд законодательных инициатив о запрете курьерской деятельности лицам с судимостью за определенные преступления, а также об усилении административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как написал спикер ГД в Max, депутаты работают на несколькими инициативами, среди которых он упомянул запрет на работу курьерами тем, у кого есть судимость за определенные преступления, а также повышение административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки.

Он отметил, что власти Петербурга решили запретить мигрантам работать курьерами. Подобные меры ранее ввели отношении водителей такси, указал он. По словам Володина, запрет на работу курьерами в различном виде для работающих по патентам иностранных граждан установили в 32 субъектах РФ.

Он также подчеркнул, что регионы России имеют право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знания правил общественного поведения.