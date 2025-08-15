Работа по достройке незавершенных жилых объектов началась в 2023 году

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Число выявленных в ДНР недостроенных многоквартирных домов (МКД) составило 66. Почти половина из них переведены в госсобственность, сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

"На территории ДНР выявлено 66 многоквартирных домов незавершенного строительства, из которых по 32 объектам получены выписки о регистрации государственной собственности", - сказал Дубовка.

Он добавил, что работа по достройке незавершенных жилых объектов началась в 2023 году. В прошлом году в поселке Старобешево, который является административным центром одноименного округа, достроили дом по улице Хапланова, в Донецке начались работы на МКД по улице Листопрокатчиков, площадь которого более 7,4 тыс. кв. м. Завершить работы на объекте планируют до конца 2025 года.

В сентябре прошлого года в региональном Минстрое сообщили ТАСС о завершении работ на первом недострое, оставшемся с 2014 года.