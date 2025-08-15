15 августа, 08:31

В Красноярском крае открыли мурал с героем России Владимиром Чепой

По словам губернатора Михаила Котюкова, мурал открыли вместе с родителями героя

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Мурал с портретом героя России, участника специальной военной операции Владимира Чепы открыли на фасаде многоэтажного дома в Минусинске Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"На одном из многоэтажных домов в Минусинске появился портрет Героя России, уроженца деревни Быстрая Владимира Александровича Чепы. Профессиональный военный, за мужество и героизм неоднократно отмеченный государственными наградами, до конца оставался верен присяге. В 2023 году Владимир погиб при выполнении боевого задания", - написал Котюков.

По словам губернатора, мурал открыли вместе с родителями героя.

Владимир Чепа родился в деревни Быстрая Минусинского района Красноярского края. Воевал с первых дней специальной военной операции. В июле 2023 года Чепа и два его разведчика вступили в бой с противником, который пытался прорваться к оборонительному пункту наших войск. Когда боекомплект был на исходе, командир вызвал огонь на себя. Боевая задача была выполнена, враг понес большие потери, но Владимир погиб. Ему присвоено звание Героя России. 

Теги:
РоссияКрасноярский край