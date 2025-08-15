В Красноярском крае открыли мурал с героем России Владимиром Чепой

По словам губернатора Михаила Котюкова, мурал открыли вместе с родителями героя

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Мурал с портретом героя России, участника специальной военной операции Владимира Чепы открыли на фасаде многоэтажного дома в Минусинске Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"На одном из многоэтажных домов в Минусинске появился портрет Героя России, уроженца деревни Быстрая Владимира Александровича Чепы. Профессиональный военный, за мужество и героизм неоднократно отмеченный государственными наградами, до конца оставался верен присяге. В 2023 году Владимир погиб при выполнении боевого задания", - написал Котюков.

По словам губернатора, мурал открыли вместе с родителями героя.

Владимир Чепа родился в деревни Быстрая Минусинского района Красноярского края. Воевал с первых дней специальной военной операции. В июле 2023 года Чепа и два его разведчика вступили в бой с противником, который пытался прорваться к оборонительному пункту наших войск. Когда боекомплект был на исходе, командир вызвал огонь на себя. Боевая задача была выполнена, враг понес большие потери, но Владимир погиб. Ему присвоено звание Героя России.