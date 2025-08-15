В Музее Победы откроется выставка к 80-летию Трудовой партии Кореи

Открытие планирует в октябре

ПХЕНЬЯН, 15 августа. /ТАСС/. Выставка в честь 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК), правящей партии Корейской Народно-Демократической Республики, готовится к открытию в октябре в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев.

"Планов у нас очень много. В октябре в этом году к 80-летию партии Кореи мы готовим большую выставку, которая пройдет в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе", - сказал Тайсаев.

По его словам, на встречах в Пхеньяне были достигнуты договоренности по многим вопросам, идет активное сотрудничество всех политических партий с корейской стороной.

Депутат добавил, что российскую делегацию в КНДР приняли очень эмоционально. "То, как [председатель Государственной думы РФ] Вячеслав Викторович Володин и [председатель государственных дел КНДР] Ким Чен Ын реагировали друг на друга, это как раз определение взаимоотношений России и КНДР", - подчеркнул он.

Тайсаев отметил, что перезагрузку отношениям России и КНДР дал президент РФ Владимир Путин - в 2000 году, став исполняющим обязанности президента РФ, одну из первых зарубежных поездок Путин совершил именно в КНДР.

Российская делегация во главе с Володиным находится в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт.