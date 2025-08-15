Премьер также отметил успешное развитие торгово-экономическое сотрудничество РФ и Ирана

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Отношения России и Ирана плодотворно развиваются во всех сферах - от экономики до культуры. В российских вузах обучаются более 9 тыс. иранских студентов. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

По словам Мишустина, успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество - не в последнюю очередь благодаря действующему с 2023 года соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. "Его реализация будет способствовать росту взаимного товарооборота и продвижению совместных экономических проектов. Речь идет о всей промышленности, об энергетике, о фармацевтике, о сельском хозяйстве", - заметил премьер.

"Искренне заинтересованы в развитии культурно-гуманитарных связей. В российских вузах обучается более 9 тыс. иранских студентов, - добавил глава кабмина РФ. - Совместные наши гуманитарные направления и инициативы помогают нашим гражданам лучше познакомиться с историей наших стран".