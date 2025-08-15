Жителей ЛНР оштрафовали на 950 тыс. рублей за нарушение противопожарного режима

С 11 мая на территории региона действует особый противопожарный режим

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Штрафы на общую сумму почти 1 млн рублей заплатили жители Луганской Народной Республики с начала года за нарушение противопожарного режима. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"95 жителей региона уже были оштрафованы на общую сумму 950 тыс. рублей. Напоминаю, с 11 мая 2025 года на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, готовить пищу на открытом огне. За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тыс. рублей для граждан и до 800 тыс. рублей - для юридических лиц", - сказал он.

Кацавалов отметил, что сотрудники ведомства также проводят "комплекс профилактических мероприятий в рамках действующего законодательства" для предотвращения ландшафтных пожаров.