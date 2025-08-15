Еще 15 задерживаются

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Вылет 5 и прилет 10 рейсов задерживают в международном аэропорту Волгограда, 4 рейса на Москву отменены, следует из онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 18:25 мск 14 августа до 06:38 мск 15 августа.

Согласно онлайн-табло, отменены два рейса на вылет в Москву, еще два на прилет из столицы. Задержаны на вылет по два рейса в Сочи и Москву, а также рейс на Санкт-Петербург. На прилет задержаны четыре рейса из Москвы, два - из Саратова, а также рейсы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда и Еревана.

Ситуация с задержкой рейсов в аэропорту Волгограда взята на контроль Южной транспортной прокуратурой.

"Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Волгоградской области. <...> Волгоградской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.