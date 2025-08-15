ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Большинство населения (79%) уверено, что президент хорошо выполняет свою работу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% - плюс 2 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (плюс 2 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (плюс 3 п. п.), КПРФ - 8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 11% (плюс 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 2 п.п.), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п.).