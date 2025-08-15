Проблему с нехваткой кадров учреждение пытается решить за счет наставничества, а также с помощью профессионального обучения и поощрения

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Отделения МФЦ в Луганской Народной Республике укомплектованы штатом на 77%, сообщил ТАСС глава учреждения Виталий Седых.

"Фактическая численность работников МФЦ в ЛНР по состоянию на июль 2025 года составила 659 человек, при штатной численности 855,5 единиц. Процент укомплектования штата работников МФЦ составил 77 %. Основными проблемами кадрового обеспечения является неукомплектованность кадрами должностей специалистов в окнах приема и выдачи документов, а также текучесть кадров", - сказал он.

Седых уточнил, что проблему с нехваткой кадров учреждение пытается решить за счет наставничества: опытные сотрудники выступают наставниками и передают свои знания молодым специалистам, а также с помощью профессионального обучения и поощрения.

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ. Тогда они предоставляли пять госуслуг. На данный момент в МФЦ доступны 67 госуслуг. Их количество отличается от других субъектов РФ в связи с тем, что "перечень услуг других субъектов Российской Федерации расширен региональными и муниципальными услугами", однако учреждение работает над расширением списка услуг. При этом до конца сентября в МФЦ намерены запустить пять новых госуслуг.