Победителями конкурсов грантов стали 43 человека

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Более 40 грантов на общую сумму около 14,5 млн рублей получили на реализацию проекты, представленные участниками международного молодежного форума "Байкал", прошедшего в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На торжественном закрытии [форума] объявили имена победителей конкурсов грантов. Ими стали 43 человека, а общий призовой фонд составил около 14,5 млн рублей. Губернатор Игорь Кобзев отметил практическую значимость форума для интеграции молодежи в общественную и политическую жизнь", - говорится в сообщении.

17 проектов получили гранты на общую сумму 7,5 млн рублей по линии Росмолодежи, 26 проектов - на 7 млн рублей по линии правительства Иркутской области. Всего на конкурс грантов участники форума подавали 489 проектов, это рекордное количество за историю мероприятия. Среди победителей - инициативы в сфере экологии, поддержки бойцов СВО, развития туризма, образования и предпринимательства.

"Форум "Байкал" из года в год дает нам множество возможностей для вовлечения молодежи в общественную, культурную, политическую жизнь региона и страны в целом. Нынешний форум помог нам не только собрать в одном месте большое количество разной молодежи, но и вместе с ней определить направления развития молодежной политики, те сферы, куда мы можем интегрировать идеи молодых лидеров и в целом помочь представителям активной молодежи выстроить траектории собственного развития и развития молодежных организаций", - сказал Кобзев на церемонии подведения итогов форума.

Глава региона пообщался с участниками мероприятия. Он посетил юрту с традиционными обрядами и выставкой костюмов, ознакомился с проектом по популяризации бурятского языка, выставкой достижений атомной промышленности региона. На площадке "Молодые политики" юные художники Приангарья представили образы земляков - участников специальной военной операции. На площадке Иркутского национального исследовательского технического университета презентовали достижения студенческих научных сообществ, а молодые педагоги рассказали о применении искусственного интеллекта в социальных проектах.

О форуме

Участниками форума в этом году стали более 600 молодых людей из 46 регионов России и 15 стран. Основное время было посвящено образовательной программе: лекциям, встречам с известными спикерами, диалогам с представителями власти, бизнеса и НКО. Форум прошел в 17-й раз.

Его организаторами выступают правительство и министерство по молодежной политике Иркутской области при участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, при поддержке Росмолодежи и генерального партнера - Иркутской нефтяной компании.