Глава государства отметил, что фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль новых медиа утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для общения представителей медиаиндустрии. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам второго фестиваля.

"Отрадно, что ваш фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии, корреспондентов, редакторов, аналитиков, руководителей пресс-служб и информационных онлайн-ресурсов из нашей страны и зарубежных государств", - говорится в приветствии главы государства, которое зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии открытия фестиваля в мастерской управления "Сенеж".

Путин отметил, что в ходе фестиваля его участники смогут обсудить с опытными экспертами и коллегами приоритетные задачи развития современных средств массовой информации, предложить свои подходы к решению существующих проблем. "И, конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики", - отмечается в приветствии Путина.

Глава государства выразил уверенность, что мероприятие пройдет в "творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиасообщества".

Фестиваль новых медиа - площадка для объединения медипрофессионалов, которые продвигают российские ценности и работают в интересах России. Участниками второго фестиваля стали 650 медийщиков со всей России, в том числе из исторических регионов, а также из Бельгии, Беларуси и Абхазии. Фестиваль организовала федеральная программа "Мастерская новых медиа". В фестивале принимают участие руководители СМИ и каналов в соцмедиа, блогеры, пиар-специалисты, режиссеры, продюсеры, авторы контента.