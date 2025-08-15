В Сыктывкаре снова доступен мобильный интернет

Временные ограничения были связаны с необходимыми мерами безопасности

СЫКТЫВКАР, 15 августа. /ТАСС/. Мобильный интернет стал снова доступен в Сыктывкаре после временной приостановки для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"Работа мобильной сети 3G и 4G в Сыктывкаре полностью восстановлена. Временные ограничения были связаны с необходимыми мерами безопасности. Благодарю всех жителей столицы за терпение и понимание в это непростое время", - написал он.

В Коми была временно ограничена работа мобильного интернета в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности. Ограничения затронули Сыктывкар и Ухту. Региональные власти прорабатывали вопрос создания общественных точек доступа Wi-Fi на фоне ограничений.