ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди на юге Сахалина на выходных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Ночью и днем 17 августа на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского и Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и в городском округе "город Южно-Сахалинск" ожидается сильный, местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

Днем 17 августа и в последующие сутки на отдельных реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.