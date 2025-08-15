В населенных пунктах отобрано 56 проб атмосферного воздуха, 99 проб воды, семь проб почвы, шесть проб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Вредных веществ в почве и воздухе в Усть-Камчатском округе на Камчатке после пеплопадов с вулкана Ключевского не обнаружено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Бондаренко.

"Мониторинг за санитарно-эпидемиологической обстановкой в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа (поселки Ключи и Усть-Камчатск), попавших в зону пеплопада от вулкана Ключевская Сопка, проводится ежедневно. В населенных пунктах отобрано 56 проб атмосферного воздуха, 99 проб воды, семь проб почвы, шесть проб пепла. По результатам исследований атмосферного воздуха и почвы в п. Ключи и п. Усть-Камчатск превышений концентраций загрязняющих веществ не установлено", - написал Бондаренко.

Он уточнил, что пробы воды, отобранные из источника и разводящей сети в населенных пунктах соответствуют гигиеническим нормативам. По результатам измерения радиационного фона полученные значения мощности дозы гамма-излучения не превышают средних многолетних значений для территории Камчатского края.

Вулкан Ключевская Сопка продолжает извергаться, за день исполин несколько раз выбрасывал столб пепла. Он расположен в непосредственной близости от населенных пунктов Усть-Камчатского округа.