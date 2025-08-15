ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Уровень одобрения деятельности президента составляет 75,1%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 4 по 10 августа, составляет 78,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% участников опроса (минус 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,8 п.п. и составляет 75,1%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных (плюс 1,4 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,8% респондентов (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (минус 0,1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2% (плюс 1,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,3% (плюс 0,4 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,6% (минус 1,6 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,8% (плюс 0,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,8% (минус 0,8 п.п.), КПРФ - 9,9% (минус 0,2 п.п.), ЛДПР - 10,9% (плюс 0,4 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,7% (минус 0,1 п.п.), "Новых людей" - 7,8% (без изменений).