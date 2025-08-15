В республике прошел митинг

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Митинг в честь Дня независимости КНДР прошел в Донецке. Участники собрали из плиток огромные флаги России и КНДР в знак дружбы двух стран, передает корреспондент ТАСС.

Акция прошла у главного воинского монумента шахтерской столицы - мемориала "Твоим освободителям, Донбасс". На площадке у памятника около 300 человек с разноцветными плитками, которые собрали государственные флаги двух стран под песню Руслана Осташко "Солнце Кореи". Размеры флагов - 20 на 9 м.

"Я думаю, вашу инициативу подхватят и понесут вперед, что дружбу народов нужно хранить. Сегодня как раз то время, когда мы увидели истинное лицо, кто нам друг, кто нам брат, кто товарищ, а кто так, просто какое-то время с нами шел. Поэтому надо сохранять все то историческое наследие, которое мы имеем" , - сказал командир интербригады "Пятнашка" Герой ДНР Ахра Авидзба.

Он напомнил об участии Советского Союза в обретении КНДР независимости и поблагодарил Пхеньян за участие в курской операции. В завершение участники посмотрели документальный фильм о КНДР и выставку тематических плакатов в музее "Арт-Донбасс". Мероприятие провела общественная организация "Молодая республика" и МГЕР.

Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в КНДР, и в Республике Корея этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.