Врачи восстановили нос пострадавшего от укусов собак в Сочи мальчика

В дальнейшем ему потребуется хирургическое лечение по реконструкции губы и эстетические вмешательства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) завершили комплексную реконструкцию носа девятилетнего ребенка, пострадавшего в Сочи в результате укусов собак, в будущем ему будет проведено хирургическое лечение по реконструкции губы и эстетические вмешательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале больницы.

"Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребенка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента. Сейчас мальчик находится вместе с родителями в палате и чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему потребуется хирургическое лечение по реконструкции губы и эстетические вмешательства", - сообщил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Там уточнили, что всю комплексную медицинскую помощь в РДКБ, в том числе высокотехнологичное и хирургическое лечение, ребенок получает в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован в РДКБ 2 марта после нападения собак в Сочи с обширной рвано-укушеной раной лица. С момента поступления ребенок перенес уже пять хирургических вмешательств.