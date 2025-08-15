Ник Терли также призвал перепроверять ответы чат-бота и не полагаться на него полностью

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не предназначен для того, чтобы заменять людям общение с реальными друзьями. Об этом заявил главный разработчик ChatGPT Ник Терли.

"Когда я вижу людей, которые говорят [про старую модель нейросети]: "Это был мой единственный и лучший друг", я понимаю, что мы не хотели закладывать это в ChatGPT", - сказал он в интервью порталу The Verge, комментируя недавний выпуск новой модели нейросети.

В то же время он подчеркнул, что одна из задач разработчиков чат-бота - создать программу, которая будет хорошим собеседником, способным поддержать качественное общение и ответить на интересующий вопрос пользователя. Терли также призвал перепроверять ответы чат-бота и не полагаться на него полностью. "Думаю, люди продолжат использовать ChatGPT как второе мнение, а не как основной источник информации", - добавил он.

По словам Терли, многие пользователи оказались недовольны тем, что при выпуске новой модели ИИ они потеряли доступ к старой версии, к которой у них возникла привязанность. Разработчик назвал это "побочным эффектом" технологии и призвал к детальному изучению этого феномена.

7 августа новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT от OpenAI стала доступной для всех пользователей. Она может помогать проводить исследования, анализировать данные, заниматься программированием и решением задач.