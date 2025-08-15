Председатель правления движения Артур Орлов заявил, что с помощью навыков, приобретенных на проекте, молодежь сможет эффективнее противодействовать дезинформации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей и взрослых со всей России собрались в Москве на финале флагманского проекта Движения первых "Медиапритяжение". С помощью навыков, приобретенных на проекте, молодежь сможет эффективнее противодействовать дезинформации, заявил председатель правления движения Артур Орлов.

"Более 1 тыс. детей и взрослых со всей России приехали в Москву на финал флагманского проекта "Медиапритяжение". В Национальном центре "Россия" юные журналисты, фотографы, видеооператоры, а также семейные редакции будут создавать полезный и уникальный контент для всех возрастов. За плечами финалистов - образовательные модули, работа в команде и успешно выполненные задачи. Благодаря применению полезных навыков первые конструируют безопасную для молодежи реальность", - приводит пресс-служба движения слова Орлова.

Он отметил, что с помощью навыков, приобретенных в рамках проекта, современная молодежь сможет "эффективнее противодействовать враждебной дезинформации". "Уверен, участники движения станут гарантами безопасного информационного пространства России", - подчеркнул Орлов.

Всероссийский проект "Медиапритяжение" - флагманский проект Движения первых для детей, подростков и взрослых, увлекающихся сферой медиакоммуникаций. Выполняя задания, они погружаются в мир медиапрофессий, осваивают новые навыки.