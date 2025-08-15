Гости пройдут мастер-классы по варке варения и его дегустации 23 и 24 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "День варенья" состоится 23 и 24 августа на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново". Для гостей проведут мастер-классы по варке варенья и дегустации его разных видов, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"23 и 24 августа в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" состоится 13-й ежегодный фестиваль День варенья. Фестиваль продолжает традиции мурановской усадьбы, где было принято на открытом воздухе варить разнообразные варенья из фруктов, выращенных в усадебных садах и оранжереях, и ягод, которые собирали в ближайших лесах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение выходных гостей усадьбы ждут мастер-классы по варке варенья и различным ремеслам, дегустации разных видов варенья от шеф-поваров, конкурс детского рисунка, музыкальная программа и многое другое.

Кроме того, гостей также ждут народное голосование за лучший рецепт варенья, гастрономическая ярмарка с различными видами варенья и сладостей, а также ремесленная, книжная и благотворительная ярмарки.