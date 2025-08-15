Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что с 15 августа лучшие археологические находки 2025 года можно впервые увидеть в Старом Английском дворе в парке "Зарядье"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичные археологи с начала текущего года обнаружили около 90 тыс. предметов. Среди самых интересных находок амфоры ХVII века и маникюрный набор XIX века, сообщил в своем канале в Max мэр Москвы Сергей Собянин.

"Только с начала года обнаружено свыше 87 тыс. предметов. В основном фрагменты керамики, стекла и металла. Есть и индивидуальные артефакты - больше 8 тыс. В числе самых интересных находок красноглиняные амфоры ХVII века - в этих сосудах, сделанных в Испании, перевозили масло и вино. Это первая атрибутированная подобная находка в Москве", - написал мэр.

Также среди интересных находок печные изразцы с расписным фрагментом ХVIII века, маникюрный набор второй половины XIX века. Собянин подчеркнул, что с 15 августа лучшие археологические находки 2025 года можно впервые увидеть в Старом Английском дворе в парке "Зарядье".

В Музее археологии Москвы хранятся и другие редкие артефакты, среди которых фрагменты Воскресенского белокаменного моста 1602 года через реку Неглинную и клад со Старого Гостиного двора.

Мэр поздравил столичных археологов с профессиональным праздником и пожелал новых открытий.