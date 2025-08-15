Первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила готовность провести показ на площадке нижней палаты

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дизайнеры и стилисты, в том числе Влад Лисовец, могут поучаствовать в разработке своих вариантов школьной формы, которые будут предложены ученикам и их родителям, Госдума готова предоставить для этого площадку. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Поскольку у нас были такие яркие комментарии отдельных экспертов, в том числе дизайнеров, которые не просто выражали свое мнение, но и в какой-то степени критиковали [школьную форму] с определенными рекомендациями, <…> обращаемся к нашим дизайнерам: у вас сейчас есть возможность приложить все ваши самые лучшие профессиональные и человеческие качества для того, чтобы сделать тот самый вариант школьной формы, за который проголосуют все. Я сейчас обращаюсь не только конкретно к Владу Лисовцу, с которого нам даже сделали какой-то ролик, где он критикует форму. Я сейчас обращаюсь ко всем нашим дизайнерам, давайте же вместе сделаем то, что примут ребята", - сказала Буцкая.

Ранее Лисовец выразил недовольство внешним видом школьной формы, образцы которой были недавно представлены публике, его поддержали и другие представители модного сообщества. Однако, как подчеркнула Буцкая, речь шла не об утвержденной модели, а о варианте, выбранном с участием родителей и детей в одном из регионов России. "ГОСТ, который принят сейчас, - это исключительно ГОСТ на ткань для школьной формы", - пояснила депутат, добавив, что ГОСТ не распространяется на дизайн одежды учащихся.

"Готовы на площадке Госдумы провести потом показ того, что предложили дизайнеры, и чтобы потом отдать это на обсуждение родительскому и школьному сообществу, а также профессиональному сообществу - для того, чтобы выбрать тот вариант, на который в дальнейшем можно будет ориентироваться. Предлагаю всем присоединиться", - добавила Буцкая.