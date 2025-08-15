В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши

Для гостей подготовили китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма "Первая в России", посвященный панде

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Программу с китайским шоу, экскурсиями и лекциями проведут в Московском зоопарке в честь дня рождения панды Катюши, которой 24 августа исполнится 2 года. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Панде Катюше - первому детенышу бамбукового медведя, рожденному в России, - 24 августа исполнится два года. В честь этого события для посетителей Московского зоопарка пройдет масштабная программа. Неделя будет наполнена увлекательными мероприятиями, которые позволят посетителям ближе познакомиться с удивительными животными и интересно провести время. Для гостей подготовили китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма "Первая в России", посвященный Катюше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении праздничной недели Катюше будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт. Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше можно будет на встречах с кипером с 18 по 23 августа у павильона "Фауна Китая". А 21 августа посетители смогут сами изготовить презент панде на мастер-классе у павильона "Фауна Китая".

"Кульминация программы придется на 24 августа. В этот день с 12:00 до 16:00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, китайские барабанщики. Там посетители также смогут оценить необычный арт-объект в виде панды. В 12:00 возле круга катания состоятся захватывающее шоу китайского дракона и танцевальный флешмоб школы-студии "Тодес", - отмечается в сообщении.

Также в программе китайский танец тайцзи с веерами, танец льва, чайная церемония с дегустацией сортов чая и зона с китайскими дворовыми играми.

В 13:00 в этот день возле павильона "Фауна Китая" состоится вынос подарка панде Катюше. В церемонии примет участие гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.