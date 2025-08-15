Таможенники пресекли вывоз в Китай около тонны бивней мамонтов

Их обнаружили в 15 чемоданах иностранцев

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пресекли контрабанду в Китай почти тонны фрагментов бивней мамонтов, обнаруженных в 15 чемоданах иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"Почти тонну фрагментов бивней мамонтов обнаружили хабаровские таможенники в чемоданах у иностранных граждан в пункте пропуска "Благовещенск". Двое мужчин пытались незаконно вывезти в Китай 939 килограммов дериватов в 15 чемоданах", - говорится в сообщении.

При досмотре багажа контрабандисты не смогли объяснить наличие у них уникального груза, а также предъявить разрешительные документы на вывоз товара.

"Согласно заключению специалистов, палеонтологические находки представляют собой культурную ценность", - сообщили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

"Устанавливаются иные лица, причастные к контрабанде. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Амурской области", - уточнили в пресс-службе.