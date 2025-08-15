Власти Петербурга выделят казачьим обществам субсидии на проведение мероприятий

На эти цели из городского бюджета будет выделено 1,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Казачьи общества Санкт-Петербурга получат субсидии из городского бюджета на проведение мероприятий патриотической и культурной направленности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2025 году субсидий казачьим обществам Санкт-Петербурга на проведение мероприятий, направленных на сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия казачества в Санкт-Петербурге в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма", - говорится в сообщении.

На эти цели из городского бюджета будет выделено 1,5 млн рублей. Субсидии смогут получить общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и входящие в состав Северо-Западного войскового казачьего общества. Средства будут предоставляться по результатам конкурсного отбора.

"Субсидии призваны финансово стимулировать активное участие казачьих обществ в реализации городских государственных программ, способствовать повышению роли российского казачества в системе патриотического воспитания и привлечению творческих казачьих коллективов к участию в культурно-просветительских проектах", - отметили в пресс-службе Смольного.