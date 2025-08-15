А что на самом деле? 2

Слухи об изменениях в Правилах дорожного движения активно распространяются с начала этого года. Так, автовладельцев пугали штрафами за любые предметы в руках во время вождения. Сообщалось также об аннулировании водительского удостоверения у должников. Кроме того, весной появилась недостоверная информация о полном запрете на прогрев двигателя. Этот фейк распространялся и за пределами России: наказанием за работающий двигатель пугали автовладельцев в Казахстане. Теперь же СМИ распространяют предупреждения от автоэкспертов о том, что любая остановка авто, если при этом глушится двигатель, теперь приравнивается к стоянке. А значит, может привести к штрафу, поскольку в законе четко регламентированы места, где стоянка авто запрещена.

Опрошенные ТАСС юристы подтвердили, что положения ПДД не менялись, а СМИ публикуют домыслы некомпетентных экспертов. "Истории о том, что с 2025 года в России якобы запретили глушить двигатель при кратковременной остановке, активно разошлись по социальным сетям и мессенджерам. Однако в действующих нормативных актах таких правил нет, а Госавтоинспекция уже опровергла распространенные слухи", — пояснил юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры". "Такие новости — полный абсурд, никаких изменений не вводилось, — подтверждает юрист Евгений Соколов. — Более того, подобные изменения даже гипотетически не могут быть внесены в ПДД. Правила остались прежними, в этой части не ожидается никаких поправок". В случае сомнений эксперт советует руководствоваться действующей редакцией Правил дорожного движения.

Согласно пункту 1.2 ПДД, остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на срок до 5 минут либо на больший срок, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, погрузки или разгрузки груза. Стоянка же — это прекращение движения на срок более 5 минут, не связанное с указанными действиями. "При этом наличие или отсутствие работающего двигателя никак не влияет на квалификацию действий водителя: в определениях нет упоминания о положении ключа зажигания", — подчеркивает юрист Илья Русяев.

Ответственность за нарушения правил остановки и стоянки установлена статьей 12.19 КоАП РФ. Базовый штраф за несоблюдение этих правил — 500 рублей, однако за отдельные нарушения предусмотрены более высокие суммы:

1 тыс. рублей — за остановку или стоянку на пешеходном переходе, в пределах 5 м от него либо на тротуаре, а также за нахождение на местах остановок общественного транспорта или такси и в 15-метровой зоне от них (если это не посадка/высадка или вынужденная остановка);

1,5 тыс. рублей — за стоянку или остановку на трамвайных путях;

2 тыс. рублей — за создание помех движению на проезжей части или остановку в тоннеле;

5 тыс. рублей — за занятие мест для транспорта инвалидов без соответствующего права.

"В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичные действия штрафы выше, — уточняет Илья Русяев, — а за нарушение требований знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" по ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ — 2 250 рублей по стране и 4 500 рублей в двух столицах".

"При проверке информации о "новых штрафах" нужно ориентироваться исключительно на официальные источники. Тексты ПДД и КоАП в актуальной редакции публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Проверить статус законопроекта можно на сайте Госдумы, а разъяснения и предупреждения о фейках регулярно публикует официальный Telegram-канал ГИБДД. Только сверка с этими ресурсами позволяет понять, действительно ли норма действует, или перед вами очередная интернет-страшилка", — предупреждает Илья Русяев.