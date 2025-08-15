Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов

Определение победителя пройдет 14 декабря

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск стали финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года". Определение победителя пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщил председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы РФ Николай Новичков.

"В алфавитном порядке - Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск - это восемь городов, которые стали финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года". Эти города выходят в финал, начинают готовить финальные заявки и готовятся, еще раз повторяю, к финальной презентации своих программ, своих амбиций, своего видения будущего развития регионов, которая пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве", - сказал он на брифинге конкурса городов России "Культурная столица года".

Всего на участие в конкурсе на звание "Культурной столицы 2027 года" заявки подали 26 городов - Архангельск, Владикавказ, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Ижевск, Калуга, Кемерово, Кострома, Липецк, Луганск, Нальчик, Новосибирск, Орел, Петрозаводск, Псков, Рязань, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Заместитель директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития РФ Галина Сташевская на брифинге сообщила, что за восьмерку финалистов конкурса в народном голосовании, которое проходит на "Госуслугах", отдали порядка 150 тыс. голосов. "Это более половины всех голосов, которые были собраны к настоящему моменту времени на "Госуслугах". Всего на текущий момент у нас более четверти миллиона голосов отдано за те или иные города, которые принимают участие в конкурсе, это более 180 тыс. граждан. То есть, в среднем, на одного нашего пользователя, на одного участника голосования приходится полтора города, скажем так", - добавил она.

В сопроводительной презентации Сташевской также указано, что среди городов-финалистов в народном голосовании лидирует Челябинск, получивший 44 тыс. голосов. За ним следуют Вологда - 30,2 тыс. голосов и Новосибирск, набравший порядка 24,5 тыс. голосов.

О конкурсе

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск.