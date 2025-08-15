Музыкант погиб 15 августа 1990 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Поклонники Виктора Цоя и группы "Кино" собрались у могилы музыканта на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить его память в 35-ю годовщину со дня гибели, передает корреспондент ТАСС.

Ранним утром на надгробии с надписью "Виктор Цой. 1962-1990" было много разноцветных роз и красных гвоздик. Отдать дань памяти артисту пришли люди всех возрастов, некоторые пришли с детьми дошкольного возраста.

"У моего отца была скромная коллекция (кассет группы "Кино" - прим. ТАСС), поэтому с детства я начал фанатеть по ней, - рассказал ТАСС поклонник группы Марат. - А сейчас моя коллекция физических носителей именно русского рока насчитывает около двухсот экземпляров. Большинство из них - с записями песен группы "Кино".

Мужчины в кожаных куртках, собравшись напротив могилы, исполняли песни Цоя на гитаре. Неподалеку еще одна группа поклонников слушала композиции группы, звучавшие из портативной колонки. Собравшиеся предлагали друг другу сфотографироваться у стенда с изображением артиста.

Голос Цоя над Невой и показ "Иглы"

В день памяти лидера группы "Кино" на выставке "Виктор Цой. Легенда" в пространстве "Севкабель порт" проведут ночную экскурсию. "Много музыки, много личных историй и артефактов эпохи, с которыми посетителям предстоит взаимодействовать. Ведет ночные экскурсии Александр Горностаев, экскурсовод, блогер, исследователь ленинградского рока, автор цикла лекций и множества проектов по творчеству группы "Кино", - говорится на сайте выставки.

Памяти рок-музыканта будет посвящен показ фильма "Игла" Рашида Нугманова в кинотеатре "Ленфильма". Сеанс начнется в 22:00 мск.

В ночь с 15 на 16 августа композиции группы "Кино" зазвучат над Невой. Звуковое шоу "Поющие мосты", когда Дворцовый мост разводят под музыку, начнется в 01:10 мск с "Гимна Великому городу" из балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник", а затем петербуржцы и гости города услышат симфоническую версию песни "Группа крови". Посетители шоу также услышат архивную запись "Кукушки", а завершит его симфоническая версия композиции "Кончится лето".

О Викторе Цое

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990), автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Цой родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.