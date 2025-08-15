Находки, по предварительным данным, датируются XVII в. и более поздним периодом

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Количество обнаруженных артефактов на археологических раскопках в Мегино-Кангаласском районе Якутии на месте строительства Ленского моста превысило 1 тыс., сообщил ТАСС руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров.

15 августа, в День археолога, раскопки на площади 6 650 кв. м завершились. Спасательные раскопки прошли на месте выявленного объекта культурного наследия "Поселение Хаптагай", где запланировано строительство мостового перехода через реку Лену. Раскопки стали крупнейшими в центральной Якутии.

"Всего было обнаружено свыше 1 тыс. артефактов. Находки, по предварительным данным, датируются XVII в. и более поздним периодом, их далее детально изучат в лабораторных условиях", - сообщил Макаров.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев, на изученной площади обнаружены остатки жилищ и хозяйственных построек.

Археологический памятник "Поселение Хаптагай" внесен в список выявленных объектов археологического наследия на территории республики. По итогам изыскательских работ в 2020 году были обнаружены следы от хозяйственных ям, жилищные западины, свидетельствующие о наличии в этой местности поселения.

О мосте

Строительство Ленского моста - концессионный проект правительства Якутии и группы "ВИС". Это первый мост подобного конструктива и сложности, возводимый в арктических условиях. Он фактически обеспечит сухопутное сообщение транспортной инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали с Северным морским путем, также соединит федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", связав восточную часть России с побережьем Охотского моря.

Ожидается, что строительство Ленского моста для Якутии станет новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.