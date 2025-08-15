В Мурманской области ограничили доступ к мобильному интернету

Решение приняли для обеспечения безопасности

МУРМАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели на территории региона ограничения доступа к мобильному интернету для обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что мера реализуется на основании закона "О связи". Документ обязывает операторов приостанавливать оказание услуг "на основании мотивированного решения уполномоченных органов".

По данным пресс-службы, ограничения введены "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона". Уточняется, что "скорость интернет-услуг ограничена не в полном объеме". Министерство региональной безопасности призвало с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. Ограничительные меры будут отменены при стабилизации ситуации, говорится в сообщении.