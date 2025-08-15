Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 32 парках региона

На месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Акция по оценке состояния организма "Проверь здоровье в парке" пройдет в 32 парках Московской области в выходные. Медицинские бригады будут дежурить в Дмитрове, Люберцах, Коломне и других округах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В субботу и воскресенье, 16 и 17 августа, в Подмосковье пройдет акция "Проверь здоровье в парке". Выездные медицинские бригады будут работать в 32 парках различных городских округов, в том числе в Дмитрове, Талдоме, Люберцах, Коломне, Сергиевом Посаде и других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

"Традиционно летом наши врачи проводят выездные профосмотры в парках Подмосковья. Это удобный формат, поскольку любой желающий старше 18 лет может проверить здоровье во время прогулки в парке, для этого не надо идти в поликлинику. В этом году в акции "Проверь здоровье в парке" приняли участие более 4,5 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Уточняется, что для прохождения профосмотра необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".