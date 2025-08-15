Фото для работы. Вице-президент SuperJob раскрыл секреты успешного резюме

Хорошая деловая фотография, точно указанная должность и зарплата не с потолка являются ключевыми правилами для составления успешного резюме. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков

"В среднем рекрутер тратит 5 секунд на то, чтобы оценить ваше резюме. Если мы сейчас глазами рекрутера на это все посмотрим, что мы видим? Первое — ваша фотография. И тут самое главное — избегайте фотографий с отдыха, корпоративных мероприятий, личных фотосессий на улице. Позаботьтесь о деловом фото, тем более если ваша сфера находится в тех отраслях, где внешний вид важен", — сказал он.

По словам Саракова, самая частая ошибка, которую допускают соискатели, — это неправильно указанная позиция в компании. "Поэтому второе, на что стоит обратить внимание, это желаемая должность. Указывайте, что вы не просто менеджер по продажам, а менеджер по продажам в сфере недвижимости. Тогда на сайтах по поиску работы вы сразу будете выше индексироваться в поиске и вас чаще будут приглашать на работу", — уточнил он.

Важно также верно указать желаемую и ожидаемую зарплату и не брать ее с потолка. "Работодатели и эксперты всегда спорят, а стоит ли ее указывать. Кто-то говорит, что вы сразу проиграете, если первым назовете свое ожидание по зарплате. Кто-то говорит, что, наоборот, нужно указать зарплату и не терять время с теми работодателями, которые не готовы ее вам дать. Я считаю, что это личное дело каждого, но важно всегда правильно оценивать свою потенциальную заработную плату до того, как вы вышли на рынок труда, — отметил Сараков. — Как это сделать? Просто внутри своего региона обратите внимание, какой зарплатный диапазон указывают компании при размещении вакансий в этой сфере".

Кроме того, указал он, важен блок резюме, касающийся опыта работы. "Частая ошибка, которую делают соискатели на рынке труда, — это то, что они просто переписывают должностную инструкцию, где просто указывают процесс. Например, "я занимался документооборотом, выступал на мероприятиях, рассчитывал финансовые модели и проводил встречи", — пояснил вице-президент SuperJob.

"На самом деле нужно всегда в опыте работы указывать в первую очередь свои достижения. Например, что вы, будучи маркетологом в медицинской или фармацевтической компании, увеличил посещаемость сайта на 15%", — подытожил Сараков.

Дарья Шарипова, Екатерина Шамарова