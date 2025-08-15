Они проходят очно и в формате видео-конференц-связи

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. сотрудников региональных и местных органов государственной власти в Запорожской области с начала года посетили лекции Российского общества "Знание", которые проходят очно и в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщили в организации.

"Проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий общества. С начала года в мероприятиях проекта приняло участие более 1,6 тыс. госслужащих региона", - отметили в обществе.

В Запорожской области лекции для государственных служащих проводятся в рамках проекта "Знание. Государство" с целью повышения их уровня знаний об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике.