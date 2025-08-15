Житель провинции Цзянси отказывался переезжать с 2017 года

ШАНХАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Житель китайской провинции Цзянси, вокруг дома которого построили скоростную автомагистраль из-за его отказа переезжать, решил поменять местожительство из-за шума. Как сообщило издание Pengpai, его прозвали "самым крепким гвоздем в Цзянси".

Власти КНР при проектировании важной дорожной инфраструктуры предлагают переезд сельским жителям, чьи дома находятся на запланированном маршруте. Домовладельцев, отказывающихся от переезда и недовольных условиями компенсации, называют в народе "гвоздями".

В декабре 2017 года жителю провинциального уезда Цзиньси предложили переехать из-за строительства государственной трассы G206. После долгих переговоров домовладелец остался неудовлетворен условиями переезда, и тогда региональное правительство решило построить важную трассу прямо вокруг его жилища.

Строительные работы были заверены в начале 2025 года. В апреле этого года участок дороги был официально открыт для автомобильного движения. Вскоре хозяин дома решил переехать на съемное жилье.

Этот дом стал местной достопримечательностью. Его даже отметили на онлайн-картах как "око Цзиньси", так как участок, окруженный автострадой, напоминает глаз.