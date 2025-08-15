По версии следствия, Кира Королёва, которая служила в австралийских вооруженных силах, без уведомления своего командования посещала Россию, где якобы собиралась передать данные

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Австралии в очередной раз попросила у суда дополнительно несколько месяцев для подготовки обвинительного заключения по делу супругов Киры и Игоря Королёвых, задержанных по подозрению в шпионаже. К моменту нового заседания срок их нахождения под стражей (без официального предъявления обвинений) достигнет 16 месяцев, сообщила газета Brisbane Times.

Заседание суда прошло в пятницу в Брисбене. Прокурор Элли Макдональд попросила приостановить разбирательство примерно на три месяца, сославшись на необходимость изучить "миллионы" документов, многие из которых не переведены с русского на английский язык. "Мы будем просить очередной длительный перерыв. Чтобы вам был понятен объем материалов в этом деле: 9 млн документов на 12 устройствах", - цитирует газета прокурора.

По данным издания, к моменту следующих слушаний, которые запланированы на 7 ноября, Королевы проведут за решеткой около 16 месяцев. Их защита не возражала против очередной отсрочки, однако напомнила, что до сих пор не получила обоснование подозрений.

По версии следствия, 40-летняя Кира Королёва, которая служила в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего командования посещала РФ, где якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Ее 62-летний супруг Игорь якобы помогал жене в получении доступа к информации.

В посольстве РФ неоднократно подчеркивали, что австралийские власти не предоставили каких-либо убедительных доказательств выдвинутых против россиян обвинений, назвав дело против них "политической возможностью раздувать шпиономанию и разжигать антироссийскую истерию". Российские дипломаты обращают внимание, что Королёвы больше года содержаться под стражей без предъявления официального обвинительного акта.