Город был освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года

КРАСНОГОРОВКА /ДНР/, 15 августа. /ТАСС/. Саперы МЧС менее чем за три месяца обезвредили свыше 4 тыс. взрывоопасных предметов в Красногоровке ДНР, сообщил журналистам первый заместитель начальника Специализированного спасательного центра МЧС России по республике Анатолий Тихонов.

"С 19 мая силами и средствами Специализированного спасательного центра приступили к проведению аварийно-спасательных работ в городе Красногоровка. За время проведения работ было вывезено свыше 13 тыс. тонн строительного мусора, а также пиротехниками было обезврежено свыше 4 тыс. взрывоопасных предметов. Была обезврежена территория, и энергетики смогли приступить к восстановлению электричества. Как вы видите, сейчас первые жители Красногоровки могут пользоваться электричеством", - сказал Тихонов.

Он добавил, что пиротехники МЧС обследовали свыше 100 строений и около 24 га открытой территории. В числе обезвреженных - артиллерийские и минометные снаряды, заряды украинских дронов. Наряду с разминированием специалисты занимаются разбором завалов и расчисткой дорог. По данным Тихонова, МЧС расчистили более 22 км автодорог и около 2 тыс. кв. м дорожного покрытия. Многоквартирные дома разбирают не полностью, а убирают только аварийные элементы для безопасности прохожих. Иногда обрушения приходится ликвидировать в жилых помещениях.

"У нас был прилет в 2022 году, стена обрушилась <...>, и обвисший был потолок. Спасибо бригаде МЧС, которые - потолок, он висел, сюда вообще невозможно было зайти - все сделали аккуратно, обрезали, разбили и все вынесли, - сказала журналистам местная жительница Ирина. - МЧС разминировали дороги, убрали, свет нам помогли сделать. Видно, что люди делают для нас, спасибо всем огромное".

Красногоровка - небольшой город к западу от Донецка. Освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года. В мае в межведомственной рабочей группе штаба обороны республики сообщили ТАСС о восстановлении в городе мобильной связи. В июле дома начали подключать к электричеству.