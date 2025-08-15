Москвичи проголосуют за архитектурный проект на месте здания СЭВ на Новом Арбате

По замыслу архитекторов, обновление комплекса продолжит традицию формирования градостроительных акцентов в каждом районе города

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Голосование за архитектурные проекты, которые могут быть реализованы на месте здания правительства Москвы на Новом Арбате, д.36, началось на портале "Активный гражданин", передает корреспондент ТАСС.

Прежде в этом здании располагалась администрация Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Комплекс был построен в 1960-1970-х годах.

"Комплекс зданий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) ждет новая глава. Дом-книжка станет полноценным социокультурным кластером с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Он станет новой точкой притяжения, объединяющей множество сообществ и сфер общественно-деловой жизни, и обеспечит для жителей около 7 тыс. рабочих мест. По замыслу архитекторов, обновление комплекса СЭВ продолжит традицию формирования градостроительных акцентов в каждом районе города, обеспечивающих визуальное и функциональное разнообразие", - отмечается на странице голосования.